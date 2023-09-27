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Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2023 09:00
Kamu lojmanları yönetmeliğinde olması gerekenler

Kiraların alıp başını gittiği bu dönemde lojman yönetmelikleri parmak ısırtıyor gerçekten, lojmanlarda kalan çift maaşlı memurlar mı dersin, yüksek maaşlılar mı dersin, evi olanlar mı dersin, lojmanları süreleri geçtiği halde boşaltmayanlar mı dersin. Sarı sendikaların masa ve duvar takvimi basmak yerine bu saçmalıklara son verecek davalar açmaları gerekiyor, haksız mıyım sizce?

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