Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Eylül 2023 09:32
Boşanmada Manevi Tazminat İcrası

Abilerim devrelerim bugün itibariyle boşanma kararım manevi tazminata hükmedildi. Krediyle ödemek istemiyorum faizler malûm. Karşı taraf icraya verirse parayı toplu mu alıyor yoksa her ay maaşından 1/4 oranında şekilde mı? Ayrıca soruşturma açılır mı?

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