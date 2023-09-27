Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 09:35
AYM uzman öğretmenlik kararı

Bu sene sınava girecek olanlar için değişen birşey var mı acaba


Peliniin
Aday Memur
27 Eylül 2023 09:41

Bizi etkilemiyor hocam resmi gazetede 9 ay sonra yürürlüğe girer yazıyor karar


zefur2015
Aday Memur
27 Eylül 2023 10:30

Teşekkür ederim hocam

Peliniin, 1 saat önce

Bizi etkilemiyor hocam resmi gazetede 9 ay sonra yürürlüğe girer yazıyor karar

Toplam 2 mesaj

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