Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 09:41
Sözleşmeli kadro

İyi günler, iç işleri bakanlığında sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Haziran ayında işe başladım. Bazı arkadaşlar tüm sözleşmelilerin 3+1'e girdiğini söylüyor. Ama 28 kasım öncesi girenlere geçerli bu diye biliyorum ben. İşin aslı nedir ?

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