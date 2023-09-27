Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


27 Eylül 2023 09:49
Öğretmenlikten Öğretim Görevlisi Kadrosuna Geçiş

1-4 derecesinde öğretmenim. 6-1 derecesinde öğretim görevlisi kadrosuna geçersem, öğretmenlikte hak ettiğim derece kadememi öğretim görevlisi maaşa esas kadromda saydırabilir miyim??

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