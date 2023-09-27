Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Eylül 2023 09:52
Kadrolu sağlık personelinden sözleşmeli sağlık personeline kpss puanı ile atama

Merhaba. Saglik baknaliginda kadrolu saglik personeli (hemşire/ebe) olarak calisirken kpss ile sozlesmeli saglik personeli(hemşire/ebe) olarak sağlık bakanligina ayni unvan da atanilabiliyor mu? Bilen varsa aydinlatabilir mi?

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