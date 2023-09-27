Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Eylül 2023 09:59
Tarım bakanlığı eş durumu tayini

Merhabalar Ağustos 2022 yılında tarım bakanlığına atandım Mayıs 2023 te kadroya geçtim. nişanlım da sağlık bakanlığındq 2019 marttan beri hemşire resmi nikahı kiydigimiz gibi ben eş durumu tayini isteyebilir miyim

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