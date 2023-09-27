Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Eylül 2023 10:01
Radyoloji birimi eleman yetersizliği??

Merhaba arkadaşlar radyoloji teknikeri olarak görev yapmaktayım. Pdc sayımız 11 olmasına rağmen şu an kadromuzda 5 kişiyiz. 3 cihaz var ilçe hastanesi. Gündüz mesaide 3 kişi çalışıyoruz. Eleman yetersizliğinden gündüz mesaisini 2 kişiye düşürmek istiyorlar ama 3 cihaz olduğu için biz böyle bi şey istemiyoruz. Bu şekilde de liste dönmüyor bu bahane ediliyor. Merkezden 1 kişi görevlendirme çekiyorlar bunun en az 2 olması lazım. Cihaz başına en az 1 eleman olması gerekmez mi bu konu hakkında resmiyet nasıl beni bilgilendirir misiniz?

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