Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2023 10:23
Enflasyon açıklamasına bir hafta kala mazota indirim. Ne tesadüf!

Politika bu heralde. Enflasyon açıklanınca geri çıkacak.


sifonyally
Memur
27 Eylül 2023 10:33

Enflasyon verileri 25inden 25ine belirlenir ekim enflasyonunu etkiler bu indirim


fakir.adam
Şube Müdürü
27 Eylül 2023 10:40

mazot deyil benzin.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocakta oran %55 olur mu?Eylül enflasyonu tahmininiz?Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Eylül maaşlarımızı yazalım8 yıla bir kademeSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirBankalar kredi verir mi?Yüksek Lisans Mezunu Görevde YükselmeMemurların Yıllardır Çözülemeyen sorunları

Sözlük

orta tarlanın tohumu 1 beyin çipi deneyleri 2 rüya 1 hoşap kalesi 1 Zırza 1 yeğin 1 Bugün olanlar 3 mao kıtlığı 1 kapik çalışmaz 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldıMEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama'Akran zorbalığı sınır tanımıyor' haberlerine ilişkin açıklamaTEKNOFEST İzmir, kapılarını açtıSözleşmeli er başvurularında süre 1 Ekim'de dolacak

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?