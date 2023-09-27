Artık Sınıf ve Öğretmen Seçme Olmayacak Konusu

Bu konu şahsen ilk duyduğumdan beri insani ve vicdani olarak rahatsızlık yaşadığım bir konu. Bu durumun okullarda gündemden çıkartılacak olmasına yönelik haberler memnuniyet verici. Umarım bu rezil uygulama bir daha gelmeyecek şekilde kalkar.

Devlet okulunda ayrımcılık, dışlanmışlık, saygısızlık olmaz, olamaz.

Şüphesiz bu durum, şımarık yetişmiş bir anlayışa sahip, kendi çocuğunun para faktörü ile de olsa diğer çocuklardan ayrıştırılmasını isteyen aile kesimi ve bu talebin meydana getireceği kazancı düşünerek eğitimci kişilikten istifa edip para toplayıcı anlayışıyla hareket etmeyi tercih eden okul yönetimlerinin sonucudur.

Öğrenciye yapılan bu saygısızlık, dışlanmışlık ve ayrımcılık aynı zamanda o oluşturulan özel sınıfa seçilecek öğretmen nezdinde diğer öğretmenlere de saygısızlık, dışlanmışlık ve ayrımcılıktır. Bu rezil uygulama umarım bir daha Devlet okullarında konuşulmamak üzere sonlanır.

Başarı kriteri için her sınıfta her öğretmen kendi nezdinde çalışmalar, etütler, kolejlerde de olduğu proje sınıf çalışmaları yapabilir. Okul yönetimi ve öğretmen bunu isterse bu mümkün. Devlet okullarında özel bir sınıf oluşturulmasına ve özel bir öğretmen seçilmesine gerek olmamalı.

Yorumum beni bağlar.

Saygı ve sevgilerimle.