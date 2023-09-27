Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 10:41
Ek Ders Hesaplanması

Arkadaşlr merhaba, ben sözleşmeliden yeni kadroya geçtim. Bu ay 69 saat normal ek ders, 10 saat gece kurs, bir de salon başkanlığı görevim vardı. Toplamda 6745 TL olarak hesaplanmış KBS'de. Vergisiz halleri;

69 Saat: 4924 TL

10 Saat: 1529 TL

Salon Başkanı: 840 TL

Vergi Kesintisi: 550 TL

Sizlere sorum şu aslında, normal ek ders ve gece kursunun hesaplanmasında birim miktar nedir ? Ben şuan hangi vergi dilimindeyim? Bana yardımcı olur musunuz tecrübeli hocalarım.

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