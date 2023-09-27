Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Eylül 2023 10:48
arac defteri

bir ekipte farz edelim 3 kisiyiz. en dusuk sicilli olan benim. aracı hic kullanmadigim halde defteri dusuk sicillinin tutması normal mi?


&YuSuF&
Memur
27 Eylül 2023 10:51
kardeşim 3 memur olabilirsin fakat görev listesinde şoför kimse o doldurur ve imzalar

Patron006
Aday Memur
27 Eylül 2023 11:16
görev listesinde araç sürücüsü kimse o doldurur bütün sorumluluk araç sürücüsünde.

wizyy
Şef
27 Eylül 2023 11:20

tesekkkurler

Toplam 3 mesaj

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