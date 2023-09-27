Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2023 11:37
Sınav Görevi Ödemesi

4 Haziranda yapılan 8 sınıflar ortak sınavında kurye olarak görev yapan arkadaşlardan alacak oldukları 1056 tl ücreti hesabına yatan varmı acaba


2ven
Aday Memur
27 Eylül 2023 11:43

Bu konu unutuldu gitti. Öğretmenlerinkini ödeyip gerisiyle ilgilenmiyorlar.


kabusx
Memur
27 Eylül 2023 11:48

öğretmen harici kimse birşey almadı daha

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