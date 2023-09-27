Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 11:52
Eş tayini
9 yıldır kadrolu zabıt katibi olarak görev yapıyorum eşim özel sektörde çalışıyor 7 senedir sigortası kesintisiz yatırılıyor eş tayini ile gidebilir miyim bu konuda yardımcı olabilir teşekkürler

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