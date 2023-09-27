Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2023 12:03
Piyade komando kuzey ırak

Nişanlım msb de piyade komando şu anda suriyede görev yapıyor ama birkaç ay sonra görev yeri değişikliği olacak yeni yerlerinin hakkarideki üs bölgeleri olma ihtimali yüksek. Birliklerinin hakkariden kuzey ırak a kaydırılması ihtimali var mıdır? Irağa kaydırılan her birlik operasyonlara dahil oluyor mu? Eğer olmuyorsa da görev şartları çok mu riskli ? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verebilirse şimdiden teşekkür ederim.

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