KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Eylül 2023 12:05
Vakıflar mı- Gençlik Spor Bakanlığı mı?

Sözleşmeli büro personeli görevi için seçim şansınız olsa Vakıflar genel müdürülüğünü mü Gençlik spor bakanlığını mı tercih ederdiniz? Neden? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

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