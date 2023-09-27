Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2023 12:05
Askerde Antidepresan Kullanmak Sıkıntı Yaratırmı

arkadaşlar 28 gün bedelli askerliğe gideceğim anksiyete panik atak var bende bunun için sağlık ocağı doktoru 1-2 tane antidepresan yazdı şimdi içeri girerken beni rdm yapıp angarya işlere vermelerinden korkuyorum ben eğitimlere katılmak istiyorum orda fişlenmek istemiyorum bi sıkıntı olurmu

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