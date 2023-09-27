Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2023 13:02
Ek MTV'ler İptal Edilecek mi?

Ek MTV Ödemeleri İade Edilecek mi? Bu soru, araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Anayasa Mahkemesi?nin 28 Eylül?de vereceği karara bağlı olan bu sorunun cevabı, milyonlarca kişiyi etkileyecek.

Kaynak

https://gundemsivas.com/ek-mtv-odemeleri-iade-edilecek-mi/

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