Yusuf Tekin, 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan ?Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı? için sınav ücreti alınmayacağını açıkladı. Bakan Tekin, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak öğretmenlerin sevinçle karşılayacağı bir adım atmış oldu.

Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Ücretsiz Olacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yapılan bu sınavla ilgili muafiyet başvurularının başladığını belirten Bakan Tekin, öğretmenlerin sınav masraflarının artık kendilerine yük olmayacağını vurguladı. Ayrıca, ?Öğretmenler Odası Buluşmaları? sohbetlerinin sonuçlarına dayalı olarak, öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretme konusundaki kararlılıklarını da dile getirdi.

Bu adım, öğretmenlik kariyerine yükselmek isteyenler için önemli bir destek olacak ve eğitim camiasının dikkatini çekeceği kesin. Ücretsiz yapılan sınavla, öğretmen adaylarına daha fazla fırsat sunularak eğitim alanında daha nitelikli öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlanmış olacak.

Kaynak: https://www.isghaber.com.tr/haber/kariyer-basamaklari-yazili-sinavi-ucretsiz-olacak