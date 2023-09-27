Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Eylül 2023 13:25
GSB Hatay'ı Kazanan Asiller ve Yedekler

İyi günler. Hatay'ı kazanan arkadaşlar buraya yazabilir mi? Çağrılan oldu mu? Anlatırsanız sevinirim.

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