Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
27 Eylül 2023 14:12
Sağlık mazereti bilgi...

sağlık mazeret tayininde gitmek istediğimiz İlin dışında başka ile gönderemezler değil mi? Örnek; Gaziantepe gitmek istiyorum, komisyon orda yer yok diyip Adanaya göndermezler değil mi?

Ayrıca sağlık mazeret tayinleri her zaman istenebilir mi yoksa belli dönemleri mi var başvuru yapmak için?


afilun
Memur
27 Eylül 2023 14:23

Talep edilen il için işlem yapılır. Belli bir dönem yok. Fakat bakanlıkta bu işlem için belli zamanlarda komisyon toplantısı yapılıyor.

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