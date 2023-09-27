Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Eylül 2023 14:13
Heyet raporu tesvik

Heyet raporunda tesvık ve taban odemede kesıntı oluyormu


afilun
Memur
27 Eylül 2023 14:18

Çalışılmayan her zaman için kesinti olur.

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