Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 14:29
Disiplin soruşturması acil

Hakkımda tutanak tutuldu bunun sonucu hakkımda soruşturma açıldı. Tutanak içeriği hakkında en ufak fikrim yok yazi işlerine dilekçe verdim hemen çıkmaz dediler bunu hemen nasıl öğrenirim lütfen yardım edermisiniz ?


Blacksea.35
Aday Memur
27 Eylül 2023 14:30

Dekan oluruna gidecek dekanda yokmuş..

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