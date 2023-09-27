Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 14:37
Ek ders hazırlama hakkında yardım

Hocalarım ben müdür yetkili ögretmen olarak yeni göreve basladım ek ders için ne hazırlıyacam ne zaman verecem bilgim yok yardımcı olur musunuz?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
27 Eylül 2023 14:42

KBS şifreniz var mı?


Msk.
Aday Memur
27 Eylül 2023 15:27

Hocam ben de müdür yetkili başladım bu sene. Sözleşmeli öğretmenler için ilçenizin adıyla birlikte xxx.puantajgir yazıyorsunuz nete. Ama sisteme giriş için şifre gerekiyor ilçeniz mem'den arayıp ya da gidip almanız gerekir. Kadrolular için ek ders puantaj cetveli çıkarın kendinize 8-10 tane. Onu da doldurup elden muhasebeye teslim ediyorsunuz her ay. Bana her ayın 20 ile 25'i arası getir dendi. Müdür yetkili olduğumuz için Kbs üzerinden yapamıyoruz

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