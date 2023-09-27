Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Eylül 2023 15:38
Sosyalleşme bölgesi ne demek

Selamünaleyküm 25.12.2022 tarihinde sağlık bakanlığına başvurdum kura çekildi 1.yedek çıktım evraklar verdim atamam yapıldı.

Antalya sosyalleşme bölgesi yazıyor ne demek veya ne anlama geliyor


m4l4y4
Aday Memur
27 Eylül 2023 16:13

antalya il sağlık emrine düştün yani nere verirlerse orada belli olacak gidersen

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