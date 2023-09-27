Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2023 15:43

TÜİK Kaygısı ve 2024 Ocak zammı için oluşacak enflasyon farkı sorusu
Sizce enflasyon farkının yüksek çıkacak olmasından dolayı TÜİK enflasyon verilerini yüksek açıklamaya devam edebilir mi? %15 zam oranının üstüne toplamda yüzde kaçlık enflasyon farkı gelir?

Bu ankete 39 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Sizce enflasyon farkının yüksek çıkacak olmasından dolayı TÜİK enflasyon verilerini yüksek açıklamaya devam edebilir mi? %15 zam oranının üstüne toplamda yüzde kaçlık enflasyon farkı gelir?

Akademik7224
Şef
27 Eylül 2023 15:45

Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar..

Toplam 1 mesaj

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