Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 15:53
ne oldu sınav sonuçları
yok mu pgm de çalışan ne zaman açıklanacak

NCYRLKY
Aday Memur
27 Eylül 2023 15:57

5 günlük itiraz sürecinde daha bu hafta açıklanmaz


sphinx80
Aday Memur
27 Eylül 2023 15:58
pgm demi çalışıyorsun
NCYRLKY, 26 dk. önce

5 günlük itiraz sürecinde daha bu hafta açıklanmaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiCezaevinde gece nöbetiHangi ünvan daha üstCTE ve adliye personeli hkSonradan engelli olan infaz korumanın durumu?İş yurtları kar payı ne zaman yatarYeniden sınav açılsa da girsek:((Geçici görevlendirme yıl şartıEş durumu tayiniMübaşirler zabıt katipliğine nasıl geçer

Sözlük

the last of us 1 113 kişinin öldüğü düğün 2 Bugün olanlar 3 temur ağa 1 anlatım bozukluğu 1 reddedildiği adama 159 bin mesaj atan kadın 7 Zırza 1 kaldırımda yürümek 1 postüral asfiksi 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizle ne kadar iftihar etsek azdırÜnlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulunduTogg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede'Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp gaz üretiliyor'Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?