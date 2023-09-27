Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 15:54
gys itiraz

gys itiraz ettik tamam ret ettiniz anladıkta bari itirazınız kabul edilmedi deyin 3 ay olacak nerdeyse hic bir haber yok

Çok Yazılan Konular

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Müdür yardımcısı derse başlamadan yok yazdı bunu yapmaya hakkı var mı?Uzman öğretmenlik muafiyet başvurusuEğitimde drama teknikleriÖğretmene önlükUzman öğretmendik eğitim programı durumuKaymakamla öğretmen buluşmasıNeyi bekliyoruz hocam ?Norm hesaplamaMüdür yardımcılığı mı öğretmenlik mi ?

Sözlük

opal taşı 2 Marie Laure 1 beyin çipi deneyleri 2 baykonur 1 yankı odası etkisi 1 rüya 1 fantastik bir hayat yaşatmak 1 negatif puanları fazla olanlar 1 mühendisler günü 1 113 kişinin öldüğü düğün 2

Son Haberler

YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizle ne kadar iftihar etsek azdırÜnlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulunduTogg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede'Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp gaz üretiliyor'Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?