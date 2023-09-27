Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2023 16:03
Kadro

Merhaba 3. Ayda Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruma sözleşmeli büro personeli olarak atandım ve göreve başladım. Yılbaşından önce tüm sözleşmeli personel 3+1 sene şartı ile kadroya alınmıştı. Ben yılbaşından sonra atandığım için bu şartlar benim içinde geçerli mi? Sözleşmeli çalışırken merkezi atama ile yada başka bir kadrolu pozisyona atana bilir miyim.

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