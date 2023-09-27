KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Eylül 2023 16:25
Dış kaynak subay alımı ikinci aşama çağrı tarihi

Merhabalar, dış kaynak subay alımına bu sene başvurdum. İkinci aşama çağrısını bekliyorum. Geçen senelerde çağrı geldikten ne kadar zaman sonra Ankara'da spor sınavları başlıyor?

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