Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 16:50
Farklı ilde rapor alan memur ceza alırmı

Selamun aleyküm. Ben çalıştığım yerde değil de başka ilden rapor aldım bunun için bana 20 gün özürsüz olarak işe gelmemekten soruşturma açtılar. Son savunma istediler en son bununla ilgili herhangi Bi yaptırım ya da ceza var mıdır. Memurluktan atılma gibi bir durum olabilir mi


E.Kayı Han
Editor
27 Eylül 2023 16:53

20 gün ise zaten memurluktan çıkarma cezası karşılığı.


simseksavas
Aday Memur
27 Eylül 2023 16:55

Raporluyum o süreçte keyfi gelmemezlik yok ama.


E.Kayı Han
Editor
27 Eylül 2023 17:08

Ama raporu kabul etmemişler aslında bu tarz durumlarda hakem hastaneye sevk işlemi yapılıyor. Bir ceza verirlerse açacağın davada bunu ileri sürebilirsin hakem hastaneye sevk etmediler dersin.

simseksavas, 1 saat önce

Raporluyum o süreçte keyfi gelmemezlik yok ama.


öyleişte27
Aday Memur
27 Eylül 2023 17:14
Sevk ettiler fenne uygundur ama görünümsü olarak 1 hafta uygundur vermişler. Ki fener uygun olmasa bile memur bunu bilemez sonuçta doktor uygun görmüş ve memur ona göre hareket ediyor rapor bitiminde de işe geri dönüyor
E.Kayı Han, 1 saat önce

Ama raporu kabul etmemişler aslında bu tarz durumlarda hakem hastaneye sevk işlemi yapılıyor. Bir ceza verirlerse açacağın davada bunu ileri sürebilirsin hakem hastaneye sevk etmediler dersin.


mratanamayan
Aday Memur
27 Eylül 2023 17:38

başka ilde sadece acilden rapor alabilrsin bunun dışında polikliniklerden alınan rapor geçerli olmaz

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