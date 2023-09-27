Farklı ilde rapor alan memur ceza alırmı

Sevk ettiler fenne uygundur ama görünümsü olarak 1 hafta uygundur vermişler. Ki fener uygun olmasa bile memur bunu bilemez sonuçta doktor uygun görmüş ve memur ona göre hareket ediyor rapor bitiminde de işe geri dönüyor

Sevk ettiler fenne uygundur ama görünümsü olarak 1 hafta uygundur vermişler. Ki fener uygun olmasa bile memur bunu bilemez sonuçta doktor uygun görmüş ve memur ona göre hareket ediyor rapor bitiminde de işe geri dönüyor