Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 17:29
Geçici görevlendirme başvurusunun naklen tayin şeklinde gelmesi

Adalet bakanlığında mübaşir olarak görev yapıyorum eşim deprem bölgesinde öğretmenlik yapıyor,eş durumu yapabilmesi için 2 yıl daha çalışması gerekiyor.Deprem sonrası yalnız kalmak istemediği için o 2 yıl geçici görevle yanına ben gitmek istedim.

Bakanlığa verdiğim dilekçemde de sadece geçici görevlendirme istediğimi geçici görevlendirmenin reddedilmesi halinde naklen tayin olmak istemediğimi açıkça belirtmeme rağmen bugün naklen tayin yazım düştü.Ben de yazıyı tebliğ almadan geçici görevlendirme talebimden feragat ettiğime dair dilekçe gönderdim hemen,daha önce başına bu tür bi durum gelen var mıdır?Feragatimi de reddedebilirler mi? Yardımcı olursanız sevinirim

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