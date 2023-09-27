KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Eylül 2023 17:29
2023/1 asbü atanan , arsiv arstirmasi

14.08.2023 son gün olacak şekilde belgemi teslim ettim ama arsiv arastirmam sonuçlanmadi hala nerelerden bilgi alabilirim ne kadar sürebilir daha

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