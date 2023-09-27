Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Eylül 2023 18:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı.

Arkadaşlar bildiğiniz üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapıyor. Sizce sonuclar ne zaman açıklanır?

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