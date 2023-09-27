KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Eylül 2023 18:47
psikolog olarak atansam ama işimi düzgün yapamasam kovulur muyum?

psikoloji mezunuyum 4 yıl boyunca hiç kendimi geliştirmedim full yattım zorunlu staj olmadığı için staj bile yapmadım yani neredeyse hiçbir alakam yok. Devlet kurumlarında psikologlar ne yapıyor bilmiyorum sağlıkta genelde test yapıyorlar MMPI falan ama hiçbir bilgim yok test yapma ile ilgili. Oryantasyon vs süreci var mı ? Ben atanırsam yaka paça kovarlar gibi duruyor.


Farukcuk
Aday Memur
27 Eylül 2023 19:31

en fazla yerini değiştirirler. devlette öyle işten kovulmak falan yok. yüz kızartıcı suç işlemen lazım ancak.

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