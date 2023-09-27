Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2023 19:24
Vakıflar Genel Müdürlüğü-Gençlik Spor Bakanlığı farkı

Sözleşmeli büro personeli olarak vakıflar genel müdürlüğü ile gençlik spor bakanlığı arasında maaş, çalışma şartları ve diğer avantajlar açısından kıyaslama yaparsanız hangisini tercih edersiniz?Neden? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

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