Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 19:40
Uzman öğretmenlik muafiyet

Arkadaşlar uzman öğretmenlik muafiyet başvurusu yaptım. Sınav için başvuru yapmak gerekiyor mu


Peliniin
Aday Memur
27 Eylül 2023 19:47

Ben de muafiyete başvurdum hocam. Sınava başvurmak gibi bi fikir aklıma gelmedi hiç :)) sınava başvurmadım


Osman2019
Aday Memur
27 Eylül 2023 19:49

Cevap için teşekkürler

Peliniin, 3 dk. önce

Ben de muafiyete başvurdum hocam. Sınava başvurmak gibi bi fikir aklıma gelmedi hiç :)) sınava başvurmadım

Toplam 2 mesaj

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