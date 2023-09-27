Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 19:50
Emekli eşin yanına tayin

2yıllık öğretmenim eşim 1mayıs 2023te emekli oldu. Benim öğretmenlikten 3yılı doldurmayı beklemem gerekiyormu


Ayşe kutlu
27 Eylül 2023 20:05

Bilen yokmu

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