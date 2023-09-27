Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2023 19:54
kamu işçilerinin maaşı

Mühendisi, akademisyeni öğretmeni memuru üç kuruş para için burda birbirine düşerken, kamu işçileri hepimizden çok maaş alıyor. Sendikalar biraz dile getirdiler ama sonra bu konuyu unuttular. Taşerondan kadroya geçen önce asgari ücret alacakları söylenen işçiler şuan benden çok maaş alıyor, bu bir tek benim mi garibime gidiyor


Osman2019
Aday Memur
27 Eylül 2023 19:57

Seçim zamanı elbet biz memurları düşünen çıkar

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