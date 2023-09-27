Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
27 Eylül 2023 20:05
Becayiş Hakkı

4b sözleşmeli hemşirenin 1 yılı doldurduktan sonra becayiş hakkı var mıdır ?

Çok Yazılan Konular

Acilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Sultanbeyli devlet hastanesiŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Özel sektör eş durumuParti üyeliğiMeslekte Yeni Dahiliye Uzmanı, Ortopedist, Pratisyen Hekim ve hemşireMaaşıTayinRaporu onaylamamak8 Yıla ek derece

Sözlük

temur ağa 1 negatif puanları fazla olanlar 1 Lost 4 çimleri gıda boyasıyla boyamak 1 kaderin mızrağı 1 türk dilleri karşılaştırma 1 Ek MTV iptali 2 ölüme yakın deneyimler 1 milletvekili maaşı 1 anlatım bozukluğu 1

Son Haberler

Adana'da elektrik direğinden düşen kişi öldüAnadoluda bir üniversite dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları arasında yer aldıMısır Büyükelçisi Elhamamy Erdoğan'a güven mektubunu sunduAtatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesi feshediliyorKamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?