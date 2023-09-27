Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Eylül 2023 20:08
Günlük kaç lirq harcıyorsunuz

Merhaba arkadaşlar evliyim Çocuk yok günlük 400 500 &#8378; harcama oluyor en az kira yakıt hariç sizde nasıl durumlar birikim yapabiliyor musunuz ne kadar harcıyorsunuz günlük


İktisatcı55
Aday Memur
27 Eylül 2023 20:35

?


sımseeekk
Memur
27 Eylül 2023 20:44
sırf çalışırken kahvaltı öğle emeği 150 lira tutuyo en az.bu maaşlara çalışmak artık ölüm

İktisatcı55
Aday Memur
27 Eylül 2023 20:54

Durum vahim o zaman


yellowstone01
Aday Memur
27 Eylül 2023 21:10
2 maaş olmazsa birikim çok zor. hoş ne zaman üç kuruş bir köşeye konsa saçma sapan birşeye gidiyor. ya araba arızalanır yada etraf başka birler çıkar.

hakkan1
Aday Memur
27 Eylül 2023 21:26
10tl bi paket tütün içiyorum. işte öğlenleri yemek yemiyorum evde de etsiz yemekler çorba makarna yendi mi para birikiyor.
Toplam 5 mesaj

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