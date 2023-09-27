Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 20:32
aile sosyal hizmetler 2341. atama
atamam oldu mülakatsız girdik arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmam bitti dediler tebligatıı onaylaması gerekiyormuş bakanlığın ne zaman onaylanır şu an 1.5 2 ay oldu

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