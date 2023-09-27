Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 21:37
Daha önce memurluk yapanların aday öğretmenlik süreci

İyi günler daha önce aile bakanlığında kadrolu memurdum milli eğitime sözleşmeli öğretmen olarak atandım daha önce kadrolu memur olanların aday öğretmenliğinin kalktığını duydum bu olayın bir gerçekliği var mıdır varsa ne yapmamız gerekir ?


235U
Genel Müdür
27 Eylül 2023 22:31

üzgünüm hocam mecbur yapacaksınız. Bizde aynı durumdaydık yaptırdılar. Hatta şimdi öğretmenlik meslek kanununa bile soktular.

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