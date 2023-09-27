Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2023 21:53
Maaş promosyon hk

Herkese iyi çalışmalar . Ağustos ayında naklen tayinle çalıştığım kurumdan başka bir kuruma tayin oldum eski çalıştığım yerde 2025 Mayıs ayına kadar promosyon peşin almıştım. Ayrılırken de herhangi bir para iadesi filan yapmadım. Yeni geldiğim kuruma promosyon alacakmiyim diye sorduğumda geldiğiniz yerde almışsınız gibisinden cevap verdiler. Promosyon almam gerekir mi gerekirse vermezlerse ne gibi resmi başvuru yapabilirim. Not: her iki kurumda bankalar farklı banka

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