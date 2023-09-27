Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 22:30
Pilot okul ve norm sorunu

Bu sene bizim okul pilot okul secilmis . Beşinci siniflar yabanci dil ağırlıklı okuyacak. Bu sebeple muzik resim beden eğitimi dersleri yok onların. Norm fazlası olacak haliyle . Peki asıl konu seneye bu besler altı olunca yine mi yabancı dil devam edecek. O zaman bu saydığım branşlar tamamen norm fazlası olur. Bunu bilen var mi

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