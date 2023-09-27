Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 23:13
Yonetici norm işlemleri

Arkadaşlar bildiğiniz üzere bakanlik 2 Ekim ile 13 Ekim arasında norm işlemlerinin yapılmasını istiyor.17 Ekimde de ilk defa idareci atamalari yapılacak.Daha önceden idareci açığı bulunan okullarin listesi yayınlandı. Şuan bu listede adı olan ilkokul ve ortaokul ayni binada egitim goren okulun öğrenci sayıları değiştiği için müdürlük normu sayıca fazla olduğu için ilkokula geçecek.Bu durumda süreç nasıl olur.iki takvim arasında 3 gün var.Yayinlanan idareci açığı bulunan liste bu kadar kısa sürede değişir mi? Bilgisi olan arkadaşlar fikirlerini paylaşabilirseniz çok sevinirim.

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