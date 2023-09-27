Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 23:15
Anayasa mahkemesi gerekçeli karar sonrası uzman öğretmenlik

Değerli arkadaşlar Anayasa Mahkemesinin bugün resmi gazetede uzman öğretmenlikle ilgili kararı yayımlandı

Karara göre bu yaz tüm şartları yerine getiren sınav başvurusunu daha yapan 10 yıllık öğretmenler süreçte mağdur mu oldu yoksa sınav bu yıl yapılabilecek mi değerli yorumlarınıza ihtiyacım var süreç sizce nasıl işleyecek


zsemiz
Memur
27 Eylül 2023 23:37

Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararında resmi gazetede yayınlandıktan


zsemiz
Memur
27 Eylül 2023 23:40

Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararda resmi gazetede yayınlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girer diyor bu yıl sınavı siz ve meb kasım ayında yapar mı

zsemiz, 1 saat önce

Anayasa mahkemesinin gerekçeli kararında resmi gazetede yayınlandıktan


zsemiz
Memur
27 Eylül 2023 23:52

Aradım ve cevabını buldum


zsemiz
Memur
27 Eylül 2023 23:53

https://www.ebs.org.tr/manset/5899/ogretmenlik-meslek-kanununda-verilen-iptal-karari-daha-iyi-bir-kanun-icin-firsat-olarak-gorulmelidir

zsemiz, 49 dk. önce

Aradım ve cevabını buldum

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