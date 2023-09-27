KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


27 Eylül 2023 23:43
Pomem 71 kurtarir mi

Merhaba onlisans puanim 71.6 31.donem e cagirilir miyim


000000.0
Aday Memur
28 Eylül 2023 00:16
çağırılırsın kesin
Toplam 1 mesaj

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