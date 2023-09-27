Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Eylül 2023 23:48
Tahliye Taahutnamesi
Sevgili Devrelerin abilerim Emlakçı kontrat yaparken kağıtların arasına bu Taahutnameyi de sıkıştırmış bende farketmeden imzaladım 2 yıldır kiracı olarak oturuyorum ev sahibim kirayı 8.000 TL den 20.000 TL yapmak istedi kabul etmeyince tahütnamede boş olan yerlere tarih atarak icraya vermiş.Taahutnamede yazan tarih de ben il dışındayım.Başina gelen yada bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirim.Şimdiden teşekkur ederim

koruma1903
Şef
28 Eylül 2023 00:13
Boş tarihi İmzaladıysan yapacak birşey yok şöyle birşey var ama kira kontratı ile tahliye taahhütü aynı tarih ise geçersizdir farklı tarh olmalı ona bir bak

SSelımm
Aday Memur
28 Eylül 2023 00:19
Kontrat tarihi 2021 temmuz Taahütname de boş olan yerlere 15 Haziran 2023 de imza attım gibi gostermis
koruma1903, 28 dk. önce
Boş tarihi İmzaladıysan yapacak birşey yok şöyle birşey var ama kira kontratı ile tahliye taahhütü aynı tarih ise geçersizdir farklı tarh olmalı ona bir bak
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