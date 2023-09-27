Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2023 23:49
Tahliye Taahütnamesi
Öncelikle herkses merhaba. Emlakçı kontrat yaparken kağıtların arasına bu Taahutnameyi de sıkıştırmış bende farketmeden imzaladım 2 yıldır kiracı olarak oturuyorum ev sahibim kirayı 8.000 TL den 20.000 TL yapmak istedi kabul etmeyince tahütnamede boş olan yerlere tarih atarak icraya vermiş.Taahutnamede yazan tarih de ben il dışındayım.Başina gelen yada bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirim.Şimdiden teşekkur ederim

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